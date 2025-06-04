Bhutan National Bank SWIFT kod u Butan

Glavni SWIFT kod za Bhutan National Bank u Butan je BNBTBTBTXXX. Ovaj kod identificira glavni ured banke za međunarodna plaćanja u Butan i obično se koristi kada kod specifičan za poslovnicu nije potreban ili dostupan. Ako šaljete novac na račun s Bhutan National Bank u Butan, a primatelj nije naveo SWIFT kod lokalne poslovnice, korištenje BNBTBTBTXXX obično je sigurna i pouzdana opcija.