Bhutan Development Bank SWIFT kod u Butan

Glavni SWIFT kod za Bhutan Development Bank u Butan je BHDEBTBTXXX. Ovaj kod identificira glavni ured banke za međunarodna plaćanja u Butan i obično se koristi kada kod specifičan za poslovnicu nije potreban ili dostupan. Ako šaljete novac na račun s Bhutan Development Bank u Butan, a primatelj nije naveo SWIFT kod lokalne poslovnice, korištenje BHDEBTBTXXX obično je sigurna i pouzdana opcija.