BNP Paribas Fortis SWIFT kod u Belgija

Glavni SWIFT kod za BNP Paribas Fortis u Belgija je GEBABEBBXXX. Ovaj kod identificira glavni ured banke za međunarodna plaćanja u Belgija i obično se koristi kada kod specifičan za poslovnicu nije potreban ili dostupan. Ako šaljete novac na račun s BNP Paribas Fortis u Belgija, a primatelj nije naveo SWIFT kod lokalne poslovnice, korištenje GEBABEBBXXX obično je sigurna i pouzdana opcija.