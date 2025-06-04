National Bank of Bahrain SWIFT kod u Bahrein

Glavni SWIFT kod za National Bank of Bahrain u Bahrein je NBOBBHBMXXX. Ovaj kod identificira glavni ured banke za međunarodna plaćanja u Bahrein i obično se koristi kada kod specifičan za poslovnicu nije potreban ili dostupan. Ako šaljete novac na račun s National Bank of Bahrain u Bahrein, a primatelj nije naveo SWIFT kod lokalne poslovnice, korištenje NBOBBHBMXXX obično je sigurna i pouzdana opcija.