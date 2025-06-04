Gulf International Bank SWIFT kod u Bahrein

Glavni SWIFT kod za Gulf International Bank u Bahrein je GULFBHBMXXX. Ovaj kod identificira glavni ured banke za međunarodna plaćanja u Bahrein i obično se koristi kada kod specifičan za poslovnicu nije potreban ili dostupan. Ako šaljete novac na račun s Gulf International Bank u Bahrein, a primatelj nije naveo SWIFT kod lokalne poslovnice, korištenje GULFBHBMXXX obično je sigurna i pouzdana opcija.