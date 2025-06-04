Ahli United Bank SWIFT kod u Bahrein

Glavni SWIFT kod za Ahli United Bank u Bahrein je AUBBBHBMXXX. Ovaj kod identificira glavni ured banke za međunarodna plaćanja u Bahrein i obično se koristi kada kod specifičan za poslovnicu nije potreban ili dostupan. Ako šaljete novac na račun s Ahli United Bank u Bahrein, a primatelj nije naveo SWIFT kod lokalne poslovnice, korištenje AUBBBHBMXXX obično je sigurna i pouzdana opcija.