Bank of The Bahamas SWIFT kod u Bahami

Glavni SWIFT kod za Bank of The Bahamas u Bahami je BOTBBSNSXXX. Ovaj kod identificira glavni ured banke za međunarodna plaćanja u Bahami i obično se koristi kada kod specifičan za poslovnicu nije potreban ili dostupan. Ako šaljete novac na račun s Bank of The Bahamas u Bahami, a primatelj nije naveo SWIFT kod lokalne poslovnice, korištenje BOTBBSNSXXX obično je sigurna i pouzdana opcija.