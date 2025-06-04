Rabitabank SWIFT kod u Azerbejdžan

Glavni SWIFT kod za Rabitabank u Azerbejdžan je RBTAAZ22XXX. Ovaj kod identificira glavni ured banke za međunarodna plaćanja u Azerbejdžan i obično se koristi kada kod specifičan za poslovnicu nije potreban ili dostupan. Ako šaljete novac na račun s Rabitabank u Azerbejdžan, a primatelj nije naveo SWIFT kod lokalne poslovnice, korištenje RBTAAZ22XXX obično je sigurna i pouzdana opcija.