Bank Respublika SWIFT kod u Azerbejdžan

Glavni SWIFT kod za Bank Respublika u Azerbejdžan je BRESAZ22XXX. Ovaj kod identificira glavni ured banke za međunarodna plaćanja u Azerbejdžan i obično se koristi kada kod specifičan za poslovnicu nije potreban ili dostupan. Ako šaljete novac na račun s Bank Respublika u Azerbejdžan, a primatelj nije naveo SWIFT kod lokalne poslovnice, korištenje BRESAZ22XXX obično je sigurna i pouzdana opcija.