Bank of China Australia SWIFT kod u Australija

Glavni SWIFT kod za Bank of China Australia u Australija je BKCHAU2SXXX. Ovaj kod identificira glavni ured banke za međunarodna plaćanja u Australija i obično se koristi kada kod specifičan za poslovnicu nije potreban ili dostupan. Ako šaljete novac na račun s Bank of China Australia u Australija, a primatelj nije naveo SWIFT kod lokalne poslovnice, korištenje BKCHAU2SXXX obično je sigurna i pouzdana opcija.