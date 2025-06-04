National Commercial Bank of Anguilla SWIFT kod u Angvila

Glavni SWIFT kod za National Commercial Bank of Anguilla u Angvila je ANGUAIAIXXX. Ovaj kod identificira glavni ured banke za međunarodna plaćanja u Angvila i obično se koristi kada kod specifičan za poslovnicu nije potreban ili dostupan. Ako šaljete novac na račun s National Commercial Bank of Anguilla u Angvila, a primatelj nije naveo SWIFT kod lokalne poslovnice, korištenje ANGUAIAIXXX obično je sigurna i pouzdana opcija.