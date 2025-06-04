Banque Exterieure d'Algerie SWIFT kod u Alžir

Glavni SWIFT kod za Banque Exterieure d'Algerie u Alžir je BEXADZALXXX. Ovaj kod identificira glavni ured banke za međunarodna plaćanja u Alžir i obično se koristi kada kod specifičan za poslovnicu nije potreban ili dostupan. Ako šaljete novac na račun s Banque Exterieure d'Algerie u Alžir, a primatelj nije naveo SWIFT kod lokalne poslovnice, korištenje BEXADZALXXX obično je sigurna i pouzdana opcija.