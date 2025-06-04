United Bank of Albania SWIFT kod u Albanija

Glavni SWIFT kod za United Bank of Albania u Albanija je AAISALTRXXX. Ovaj kod identificira glavni ured banke za međunarodna plaćanja u Albanija i obično se koristi kada kod specifičan za poslovnicu nije potreban ili dostupan. Ako šaljete novac na račun s United Bank of Albania u Albanija, a primatelj nije naveo SWIFT kod lokalne poslovnice, korištenje AAISALTRXXX obično je sigurna i pouzdana opcija.