Credins Bank SWIFT kod u Albanija

Glavni SWIFT kod za Credins Bank u Albanija je CDISALTRXXX. Ovaj kod identificira glavni ured banke za međunarodna plaćanja u Albanija i obično se koristi kada kod specifičan za poslovnicu nije potreban ili dostupan. Ako šaljete novac na račun s Credins Bank u Albanija, a primatelj nije naveo SWIFT kod lokalne poslovnice, korištenje CDISALTRXXX obično je sigurna i pouzdana opcija.