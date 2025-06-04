BANQUE DU CAIRE SWIFT kod je
BCAIEGCX 151
Naziv banke
BANQUE DU CAIRE
Grad
CAIRO
Adresa
AL OROUBA, CAIRO, CAIRO, 11757
Država
EGYPT
SWIFT kod je provjeren i redovito se ažurira
Ukupno
Kada trebam koristiti BCAIEGCX151?
SWIFT kodovi se koriste kako bi se osiguralo da vaš novac stigne na pravo mjesto prilikom slanja ili primanja novca preko granica. Koristite BCAIEGCX151 kada želite poslati novac korisniku BANQUE DU CAIRE na gore navedenu adresu, grad i državu. Uvijek provjerite pripada li SWIFT kod koji koristite odredišnoj banci.
Analiziranje BCAIEGCX151
SWIFT/BIC kodovi se sastoje od 8 do 11 slova i brojeva kako bi se identificirala određena banka i poslovnica u svijetu.
Bankovni kod (BCAI): Ova 4 slova predstavljaju BANQUE DU CAIRE
Kod zemlje (EG): Ova dva slova pokazuju da je zemlja banke Egipat.
Kod lokacije (CX): Ova 2 znaka označavaju lokaciju glavnog ureda banke.
Kod poslovnice (151): Ove 3 znamenke određuju određenu poslovnicu. BIC kodovi koji završavaju na 'XXX' odnose se na sjedište banke.
BANQUE DU CAIRE
|SWIFT kod
|BCAIEGCX151
|SWIFT kod (8 znakova)
|BCAIEGCX
|Šifra poslovnice
|151
|Naziv banke
|BANQUE DU CAIRE
|Naziv poslovnice
|BANQUE DU CAIRE
|Adresa
|AL OROUBA
|Grad
|CAIRO
|Država
|Egipat
BANQUE DU CAIRE detalji koda
Ispravni SWIFT kodovi ključni su za izbjegavanje bilo kakvih problema ili kašnjenja u vašim transferima. Prije nego što upotrijebite SWIFT kod, provjerite sljedeće:
Provjerite banku: Dvaput provjerite odgovara li naziv banke banci primatelja.
Provjerite naziv poslovnice: Ako koristite SWIFT kod specifičan za poslovnicu, provjerite odgovara li ta poslovnica poslovnici primatelja.
Potvrdite državu: Banke imaju lokacije diljem svijeta. Provjerite odgovara li SWIFT kod zemlji banke odredišta.
Često postavljana pitanja o BCAIEGCX151
SWIFT kod je jedinstveni identifikator koji se koristi za prepoznavanje banaka i financijskih institucija diljem svijeta za međunarodne transfere novca. SWIFT je kratica za Društvo za svjetsku međubankarsku financijsku telekomunikaciju. Ovi kodovi pomažu u osiguravanju da se plaćanja usmjeravaju u ispravnu banku i zemlju. Tipični SWIFT kod dug je 8 ili 11 znakova i uključuje informacije o banci, zemlji, lokaciji, a ponekad i određenoj poslovnici.
Ne uvijek. Neke banke koriste jedan SWIFT kod (obično kod glavnog ureda koji završava na XXX) za sve poslovnice. Drugi dodjeljuju jedinstvene SWIFT kodove pojedinačnim poslovnicama, često s određenim posljednja tri znaka. Ako primatelj navede kod specifičan za poslovnicu, najbolje ga je koristiti - to može ubrzati obradu ili osigurati da plaćanje brže stigne na ispravnu lokaciju.
Trebali biste koristiti BCAIEGCX151 prilikom slanja ili primanja međunarodnih bankovnih transfera na BANQUE DU CAIRE u gore navedenom gradu i na gore navedenu adresu. Identificira banku i poslovnicu primatelja, posebno prilikom slanja sredstava preko granica putem SWIFT mreže. Neke zemlje i vrste plaćanja možda ne zahtijevaju SWIFT kod, stoga uvijek provjerite s primateljem ili bankom prije pokretanja prijenosa.
SWIFT/BIC kod BCAIEGCX151 je za BANQUE DU CAIRE međunarodnih transfera. Evo je detaljan opis značenja svakog dijela koda:
BCAI – Ovo je bankovni kod koji predstavlja BANQUE DU CAIRE
EG – Ovo je pozivni broj zemlje koji pokazuje da se banka nalazi u Egipat
CX – Ovo je lokacijski kod koji označava sjedištebanke
151 – Ovo je kod poslovnice, a kada se pojavljuje kao 'XXX', odnosi se na glavni ured ili primarnu poslovnicu
Da, BANQUE DU CAIRE može imati više poslovnica. Svaka poslovnica može opsluživati različite regije, nuditi različite usluge, a - kada su u pitanju međunarodni bankovni transferi - neke mogu čak koristiti i različite SWIFT kodove. Važno je prilikom davanja uputa za plaćanje navesti određenu poslovnicu u kojoj se nalazi vaš račun.
Ako koristite pogrešan SWIFT kod, vaša uplata može biti odgođena, pogrešno usmjerena ili čak odbijena od strane banke primateljice. U nekim slučajevima, sredstva se mogu vratiti pošiljatelju, a mogu se primijeniti i dodatne naknade. Uvijek provjerite odgovara li SWIFT kodu vaše poslovnice ili službenom kodu glavnog ureda. Ako niste sigurni, kontaktirajte BANQUE DU CAIRE prije nego što se izvrši prijenos.
Odricanje
SWIFT kodovi, nazivi banaka, adrese i ostale povezane informacije navedene na ovoj stranici služe samo u opće informativne svrhe. Iako se trudimo osigurati točnost, Xe ne jamči da su informacije potpune, ažurne ili bez grešaka. Podaci se mogu promijeniti bez prethodne najave i možda ne odražavaju najnovije podatke dostupne od strane odgovarajućih financijskih institucija.
Xe ne daje nikakve izjave u vezi s pravnim statusom, regulatornim statusom ili operativnim integritetom bilo koje banke, financijske institucije ili posrednika na popisu. Ne podržavamo niti provjeravamo legitimnost bilo kojeg uključenog subjekta, niti preuzimamo bilo kakvu odgovornost za vašu upotrebu pruženih informacija.
Sve financijske transakcije ili odluke poduzete na temelju ovih informacija obavljate na vlastiti rizik. Xe neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak, kašnjenje ili štetu nastalu oslanjanjem na podatke, niti iz bilo kakvih poslova s trećim stranama čiji su podaci prikazani na ovoj stranici.
Preporučujemo da prije pokretanja bilo kakve transakcije samostalno provjerite sve podatke s nadležnom financijskom institucijom.
Ova izjava o odricanju odgovornosti dostupna je samo na engleskom jeziku i nije prevedena. Iako se ostatak ove stranice može pojaviti na odabranom jeziku, pravna izjava o odricanju odgovornosti ostaje na engleskom jeziku kako bi se sačuvala njezina točnost i namjera.