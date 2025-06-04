  1. Početna
SYP - Sirijska funta

Sirijska funta je valuta Sirija. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Sirijska funta tečaj SYP u USD. Valutni kod za Funti je SYP, a simbol valute je £. Ispod ćete pronaći tečajeve za Sirijska funta i pretvarač valuta.

Odaberite valutu

Statistika Sirijska funta

NazivSirijska funta
Simbol£
Manja jedinica1/100 = Piastre
Simbol manje jedinicePiastre
Najbolja konverzija SYPSYP u USD
Najbolji grafikon SYPGrafikon SYP u USD

Profil Sirijska funta

KovaniceČesto korišteno: £1, £2, £5, £10, £25
NovčaniceČesto korišteno: £5, £10, £25, £50, £100, £200, £500, £1000
Središnja bankaSredišnja banka Sirije
Korisnici
Sirija

Zašto vas zanima SYP?

Želim...

