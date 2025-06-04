SYP - Sirijska funta
Sirijska funta je valuta Sirija. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Sirijska funta tečaj SYP u USD. Valutni kod za Funti je SYP, a simbol valute je £. Ispod ćete pronaći tečajeve za Sirijska funta i pretvarač valuta.
Statistika Sirijska funta
|Naziv
|Sirijska funta
|Simbol
|£
|Manja jedinica
|1/100 = Piastre
|Simbol manje jedinice
|Piastre
|Najbolja konverzija SYP
|SYP u USD
|Najbolji grafikon SYP
|Grafikon SYP u USD
Profil Sirijska funta
|Kovanice
|Često korišteno: £1, £2, £5, £10, £25
|Novčanice
|Često korišteno: £5, £10, £25, £50, £100, £200, £500, £1000
|Središnja banka
|Središnja banka Sirije
|Korisnici
Sirija
Zašto vas zanima SYP?
