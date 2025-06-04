KPW - Sjevernokorejski won

Sjevernokorejski won je valuta Koreja (Sjeverna). Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Sjevernokorejski won tečaj KPW u USD. Valutni kod za Won je KPW , a simbol valute je ₩. Ispod ćete pronaći tečajeve za Sjevernokorejski won i pretvarač valuta.