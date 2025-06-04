  1. Početna
KPW - Sjevernokorejski won

Sjevernokorejski won je valuta Koreja (Sjeverna). Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Sjevernokorejski won tečaj KPW u USD. Valutni kod za Won je KPW, a simbol valute je ₩. Ispod ćete pronaći tečajeve za Sjevernokorejski won i pretvarač valuta.

Statistika Sjevernokorejski won

NazivSjevernokorejski won
Simbol
Manja jedinica1/100 = Čon
Simbol manje jediniceČon
Najbolja konverzija KPWKPW u USD
Najbolji grafikon KPWGrafikon KPW u USD

Profil Sjevernokorejski won

KovaniceČesto korišteno: Čon1, Čon5, Čon10, Čon50, ₩1
NovčaniceČesto korišteno: ₩5, ₩10, ₩50, ₩100, ₩200, ₩500, ₩1000, ₩2000, ₩5000
Korisnici
Koreja (Sjeverna)

