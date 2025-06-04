KPW - Sjevernokorejski won
Sjevernokorejski won je valuta Koreja (Sjeverna). Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Sjevernokorejski won tečaj KPW u USD. Valutni kod za Won je KPW, a simbol valute je ₩. Ispod ćete pronaći tečajeve za Sjevernokorejski won i pretvarač valuta.
Statistika Sjevernokorejski won
|Naziv
|Sjevernokorejski won
|Simbol
|₩
|Manja jedinica
|1/100 = Čon
|Simbol manje jedinice
|Čon
|Najbolja konverzija KPW
|KPW u USD
|Najbolji grafikon KPW
|Grafikon KPW u USD
Profil Sjevernokorejski won
|Kovanice
|Često korišteno: Čon1, Čon5, Čon10, Čon50, ₩1
|Novčanice
|Često korišteno: ₩5, ₩10, ₩50, ₩100, ₩200, ₩500, ₩1000, ₩2000, ₩5000
|Korisnici
Koreja (Sjeverna)
Koreja (Sjeverna)