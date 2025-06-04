  1. Početna
IRR - Iranski rijal

Iranski rijal je valuta Iran. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Iranski rijal tečaj IRR u USD. Valutni kod za Riali je IRR, a simbol valute je ﷼. Ispod ćete pronaći tečajeve za Iranski rijal i pretvarač valuta.

Statistika Iranski rijal

NazivIranski rijal
Simbol
Manja jedinica1/100 = Dinar
Simbol manje jediniceDinar
Najbolja konverzija IRRIRR u USD
Najbolji grafikon IRRGrafikon IRR u USD

Profil Iranski rijal

KovaniceČesto korišteno: ﷼50, ﷼100, ﷼250, ﷼500, ﷼1000
NovčaniceČesto korišteno: ﷼100, ﷼200, ﷼500, ﷼1000, ﷼2000, ﷼5000, ﷼10000, ﷼20000, ﷼50000, ﷼100000
Središnja bankaSredišnja banka Islamske Republike Iran
Korisnici
Iran

