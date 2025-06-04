IRR - Iranski rijal
Iranski rijal je valuta Iran. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Iranski rijal tečaj IRR u USD. Valutni kod za Riali je IRR, a simbol valute je ﷼. Ispod ćete pronaći tečajeve za Iranski rijal i pretvarač valuta.
Statistika Iranski rijal
|Naziv
|Iranski rijal
|Simbol
|﷼
|Manja jedinica
|1/100 = Dinar
|Simbol manje jedinice
|Dinar
|Najbolja konverzija IRR
|IRR u USD
|Najbolji grafikon IRR
|Grafikon IRR u USD
Profil Iranski rijal
|Kovanice
|Često korišteno: ﷼50, ﷼100, ﷼250, ﷼500, ﷼1000
|Novčanice
|Često korišteno: ﷼100, ﷼200, ﷼500, ﷼1000, ﷼2000, ﷼5000, ﷼10000, ﷼20000, ﷼50000, ﷼100000
|Središnja banka
|Središnja banka Islamske Republike Iran
|Korisnici
Iran
Iran