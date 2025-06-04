CUP - Kubanski pezo
Kubanski pezo je valuta Kuba. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Kubanski pezo tečaj CUP u USD. Valutni kod za Pesos je CUP, a simbol valute je ₱. Ispod ćete pronaći tečajeve za Kubanski pezo i pretvarač valuta.
Statistika Kubanski pezo
|Naziv
|Kubanski pezo
|Simbol
|₱
|Manja jedinica
|1/100 = Centavo
|Simbol manje jedinice
|¢
|Najbolja konverzija CUP
|CUP u USD
|Najbolji grafikon CUP
|Grafikon CUP u USD
Profil Kubanski pezo
|Kovanice
|Često korišteno: ¢1, ¢2, ¢5, ¢20, ₱1, ₱3
|Novčanice
|Često korišteno: ₱1, ₱3, ₱5, ₱10, ₱20, ₱50, ₱100
|Središnja banka
|Središnja banka Kube
|Korisnici
Kuba
