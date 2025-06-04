  1. Početna
  2. Valutna enciklopedija
  3. CUP

cup
CUP - Kubanski pezo

Kubanski pezo je valuta Kuba. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Kubanski pezo tečaj CUP u USD. Valutni kod za Pesos je CUP, a simbol valute je ₱. Ispod ćete pronaći tečajeve za Kubanski pezo i pretvarač valuta.

Odaberite valutu

cup
CUPKubanski pezo

Statistika Kubanski pezo

NazivKubanski pezo
Simbol
Manja jedinica1/100 = Centavo
Simbol manje jedinice¢
Najbolja konverzija CUPCUP u USD
Najbolji grafikon CUPGrafikon CUP u USD

Profil Kubanski pezo

KovaniceČesto korišteno: ¢1, ¢2, ¢5, ¢20, ₱1, ₱3
NovčaniceČesto korišteno: ₱1, ₱3, ₱5, ₱10, ₱20, ₱50, ₱100
Središnja bankaSredišnja banka Kube
Korisnici
Kuba

Zašto vas zanima CUP?

Želim...

Pretplatiti se na ažuriranja e-poštom za CUPDobiti tečajeve CUP na moj telefonDobiti API za podatke o valuti CUP za moje poslovanje

Tečajevi uživo

ValutaTečajPromjena
EUR / USD1.17650
GBP / EUR1.14619
USD / JPY156.626
GBP / USD1.34850
USD / CHF0.790051
USD / CAD1.36704
EUR / JPY184.270
AUD / USD0.670703

Kamatne stope središnjih banaka

ValutaKamatna stopa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%