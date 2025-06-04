CUC - Kubanski konvertibilni pezo
Kubanski konvertibilni pezo je valuta Kuba. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Kubanski konvertibilni pezo tečaj CUC u USD. Valutni kod za Konvertibilni pesosi je CUC, a simbol valute je $. Ispod ćete pronaći tečajeve za Kubanski konvertibilni pezo i pretvarač valuta.
Upozorenje: Od 14. studenog 2004. godine, sav promet između CUC-a i USD-a podliježe kubanskom porezu od 10% na sve tečajeve.
Od 14. ožujka 2011. godine, izvozi su oslobođeni od kubanskog poreza od 10%.
Statistika Kubanski konvertibilni pezo
|Naziv
|Kubanski konvertibilni pezo
|Simbol
|CUC$
|Manja jedinica
|1/100 = Centavo konvertibilni
|Simbol manje jedinice
|¢
|Najbolja konverzija CUC
|CUC u USD
|Najbolji grafikon CUC
|Grafikon CUC u USD
Profil Kubanski konvertibilni pezo
|Nadimci
|Chavito
|Kovanice
|Često korišteno: ¢1, ¢5, ¢10, ¢25, ¢50, CUC$1
|Novčanice
|Često korišteno: CUC$1, CUC$3, CUC$5, CUC$10, CUC$50, CUC$100
|Središnja banka
|Središnja banka Kube
|Korisnici
Kuba
