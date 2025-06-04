  1. Početna
CUC - Kubanski konvertibilni pezo

Kubanski konvertibilni pezo je valuta Kuba. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Kubanski konvertibilni pezo tečaj CUC u USD. Valutni kod za Konvertibilni pesosi je CUC, a simbol valute je $. Ispod ćete pronaći tečajeve za Kubanski konvertibilni pezo i pretvarač valuta.

Upozorenje: Od 14. studenog 2004. godine, sav promet između CUC-a i USD-a podliježe kubanskom porezu od 10% na sve tečajeve.
Od 14. ožujka 2011. godine, izvozi su oslobođeni od kubanskog poreza od 10%.

Statistika Kubanski konvertibilni pezo

NazivKubanski konvertibilni pezo
SimbolCUC$
Manja jedinica1/100 = Centavo konvertibilni
Simbol manje jedinice¢
Najbolja konverzija CUCCUC u USD
Najbolji grafikon CUCGrafikon CUC u USD

Profil Kubanski konvertibilni pezo

NadimciChavito
KovaniceČesto korišteno: ¢1, ¢5, ¢10, ¢25, ¢50, CUC$1
NovčaniceČesto korišteno: CUC$1, CUC$3, CUC$5, CUC$10, CUC$50, CUC$100
Središnja bankaSredišnja banka Kube
Korisnici
Kuba

Tečajevi uživo

ValutaTečajPromjena
EUR / USD1.17650
GBP / EUR1.14619
USD / JPY156.626
GBP / USD1.34850
USD / CHF0.790051
USD / CAD1.36704
EUR / JPY184.270
AUD / USD0.670703

Kamatne stope središnjih banaka

ValutaKamatna stopa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%