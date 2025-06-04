CUC - Kubanski konvertibilni pezo

Kubanski konvertibilni pezo je valuta Kuba. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Kubanski konvertibilni pezo tečaj CUC u USD. Valutni kod za Konvertibilni pesosi je CUC , a simbol valute je $. Ispod ćete pronaći tečajeve za Kubanski konvertibilni pezo i pretvarač valuta.

Upozorenje: Od 14. studenog 2004. godine, sav promet između CUC-a i USD-a podliježe kubanskom porezu od 10% na sve tečajeve.

Od 14. ožujka 2011. godine, izvozi su oslobođeni od kubanskog poreza od 10%.