BYR - Bjeloruski rubalj

Bjeloruski rubalj je valuta Bjelorusija. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Bjeloruski rubalj tečaj BYR u USD. Valutni kod za Rubli je BYR , a simbol valute je Br. Ispod ćete pronaći tečajeve za Bjeloruski rubalj i pretvarač valuta.

Obavijest: Od 1. srpnja 2016. novi bjeloruski rubalj (BYN) zamijenio je bjeloruski rubalj (BYR) u omjeru 1:10,000.