BYR - Bjeloruski rubalj

Bjeloruski rubalj je valuta Bjelorusija. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Bjeloruski rubalj tečaj BYR u USD. Valutni kod za Rubli je BYR, a simbol valute je Br. Ispod ćete pronaći tečajeve za Bjeloruski rubalj i pretvarač valuta.

Obavijest: Od 1. srpnja 2016. novi bjeloruski rubalj (BYN) zamijenio je bjeloruski rubalj (BYR) u omjeru 1:10,000.

byr
BYRBjeloruski rubalj

Statistika Bjeloruski rubalj

NazivBjeloruski rubalj
Simbolp.
Manja jedinica1/100 = Kapeyka
Simbol manje jediniceKapeyka
Najbolja konverzija BYRBYR u USD
Najbolji grafikon BYRGrafikon BYR u USD

Profil Bjeloruski rubalj

NovčaniceČesto korišteno: p.1, p.5, p.10, p.20, p.50, p.100, p.500, p.1000, p.5000, p.10000, p.20000, p.50000, p.10000
Središnja bankaNacionalna banka Republike Bjelorusije
Korisnici
Bjelorusija

Tečajevi uživo

ValutaTečajPromjena
EUR / USD1.17652
GBP / EUR1.14619
USD / JPY156.619
GBP / USD1.34851
USD / CHF0.790036
USD / CAD1.36694
EUR / JPY184.265
AUD / USD0.670722

Kamatne stope središnjih banaka

ValutaKamatna stopa
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%