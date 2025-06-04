BYR - Bjeloruski rubalj
Bjeloruski rubalj je valuta Bjelorusija. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Bjeloruski rubalj tečaj BYR u USD. Valutni kod za Rubli je BYR, a simbol valute je Br. Ispod ćete pronaći tečajeve za Bjeloruski rubalj i pretvarač valuta.
Obavijest: Od 1. srpnja 2016. novi bjeloruski rubalj (BYN) zamijenio je bjeloruski rubalj (BYR) u omjeru 1:10,000.
Statistika Bjeloruski rubalj
|Naziv
|Bjeloruski rubalj
|Simbol
|p.
|Manja jedinica
|1/100 = Kapeyka
|Simbol manje jedinice
|Kapeyka
|Najbolja konverzija BYR
|BYR u USD
|Najbolji grafikon BYR
|Grafikon BYR u USD
Profil Bjeloruski rubalj
|Novčanice
|Često korišteno: p.1, p.5, p.10, p.20, p.50, p.100, p.500, p.1000, p.5000, p.10000, p.20000, p.50000, p.10000
|Središnja banka
|Nacionalna banka Republike Bjelorusije
|Korisnici
Bjelorusija
Bjelorusija
Zašto vas zanima BYR?
Želim...Poslati jeftin prijenos novca u Sjedinjene DržavePoslati jeftin prijenos novca u Ujedinjeno KraljevstvoPoslati jeftin prijenos novca u KanaduPoslati jeftin prijenos novca u AustralijuPoslati jeftin prijenos novca na Novi ZelandPretplatiti se na ažuriranja e-poštom za BYRDobiti tečajeve BYR na moj telefonDobiti API za podatke o valuti BYR za moje poslovanje