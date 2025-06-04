BYN - Bjeloruski rubalj
Bjeloruski rubalj je valuta Bjelorusija. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Bjeloruski rubalj tečaj BYN u USD. Valutni kod za Rubli je BYN, a simbol valute je Br. Ispod ćete pronaći tečajeve za Bjeloruski rubalj i pretvarač valuta.
Obavijest: Od 1. srpnja 2016. novi bjeloruski rubalj (BYN) zamijenio je bjeloruski rubalj (BYR) u omjeru 1:10,000.
Statistika Bjeloruski rubalj
|Naziv
|Bjeloruski rubalj
|Simbol
|Br
|Manja jedinica
|1/100 = Kapeyka
|Simbol manje jedinice
|Kapeyka
|Najbolja konverzija BYN
|BYN u USD
|Najbolji grafikon BYN
|Grafikon BYN u USD
Profil Bjeloruski rubalj
|Novčanice
|Često korišteno: Br1, Br5, Br10, Br20, Br50, Br100, Br500, Br1000, Br5000, Br10000, Br20000, Br50000, Br100000
|Središnja banka
|Nacionalna banka Republike Bjelorusije
|Korisnici
Bjelorusija
Bjelorusija
