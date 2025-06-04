  1. Početna
BYN - Bjeloruski rubalj

Bjeloruski rubalj je valuta Bjelorusija. Naše ljestvice valuta pokazuju da je najpopularniji tečaj za Bjeloruski rubalj tečaj BYN u USD. Valutni kod za Rubli je BYN, a simbol valute je Br. Ispod ćete pronaći tečajeve za Bjeloruski rubalj i pretvarač valuta.

Obavijest: Od 1. srpnja 2016. novi bjeloruski rubalj (BYN) zamijenio je bjeloruski rubalj (BYR) u omjeru 1:10,000.

Statistika Bjeloruski rubalj

NazivBjeloruski rubalj
SimbolBr
Manja jedinica1/100 = Kapeyka
Simbol manje jediniceKapeyka
Najbolja konverzija BYNBYN u USD
Najbolji grafikon BYNGrafikon BYN u USD

Profil Bjeloruski rubalj

NovčaniceČesto korišteno: Br1, Br5, Br10, Br20, Br50, Br100, Br500, Br1000, Br5000, Br10000, Br20000, Br50000, Br100000
Središnja bankaNacionalna banka Republike Bjelorusije
Korisnici
Bjelorusija

