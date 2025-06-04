Rokovi isporuke za međunarodne transfere s mBank od Poljska do Kanada variraju ovisno o načinu plaćanja i vremenu transakcije. Međunarodni bankovni transferi obično traju od 1 do 5 radnih dana. Čimbenici poput državnih praznika i sigurnosnih provjera također mogu utjecati na dostavu. Provjerite vrijeme zatvaranja za mBank S.A. (formerly BRE Bank S.A.) kako biste izbjegli kašnjenja.