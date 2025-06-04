Usporedite tečaj Bank of Palestine ILS do CHF
Razmišljate o korištenju Bank of Palestine za prijenos iz ILS u CHF? Usporedite tečajeve i naknade za Bank of Palestine kako biste otkrili potencijalne uštede s Xe.
|Pružatelj usluga
|Tečaj
|Naknada za prijenos
|Primatelj dobiva
0.237800
|₪0
CHF237.80Pošalji sada
Još nemamo tečajeve Bank of Palestine za ovaj valutni par, ali još uvijek možete usporediti ponudu Bank of Palestine s Xe-ovim tečajem uživo kako biste vidjeli potencijalne uštede. Provjerite uskoro, neprestano proširujemo svoje podatke kako bismo vam donijeli više tečajeva.
O nama Bank of Palestine
Osnovana 1960. godine u Gazi, Banka Palestine je najveća palestinska banka po naslijeđu. Pruža maloprodajno, SME i korporativno bankarstvo—račune, kartice, hipoteke, poslovno kreditiranje, trgovačke usluge, trezorske usluge i digitalne kanale—podržavajući trgovinu, zajednice i programe razvoja širom Zapadne Obale i Gaze.
Koliko je brz transfer s Bank of Palestine ILS na CHF ?
Rokovi isporuke za međunarodne transfere s Bank of Palestine od Izrael do Švicarska variraju ovisno o načinu plaćanja i vremenu transakcije. Međunarodni bankovni transferi obično traju od 1 do 5 radnih dana. Čimbenici poput državnih praznika i sigurnosnih provjera također mogu utjecati na dostavu. Provjerite vrijeme zatvaranja za Bank of Palestine kako biste izbjegli kašnjenja.
Koje su naknade za prijenos Bank of Palestine na ?
Troškovi Bank of Palestine transfera novca iz ILS u CHF ovise o čimbenicima poput iznosa transfera. Obično veći transferi dolaze s nižim naknadama i boljim tečajevima. Provjerite tablicu za usporedbu kako biste usporedili naknade za Bank of Palestine s Xe.
Zašto prebacivati putem Xe umjesto tradicionalnih banaka?
Često postavljana pitanja
Tečaj koji nudi Bank of Palestine za pretvaranje Izraelski šekel (ILS) u Švicarski franak (CHF) može uključivati maržu iznad stvarnog srednjeg tržišnog tečaja. To znači da biste mogli primiti manje Švicarski franak nego što ste očekivali. Pomoću naše tablice za usporedbu možete usporediti cijenu Bank of Palestines cijenama Xe-a i drugih pružatelja usluga.
Bank of Palestine može naplatiti fiksnu naknadu za prijenos, naknadu temeljenu na postotku ili oboje, ovisno o vašoj metodi prijenosa i odredištu. Ove naknade - zajedno s tečajem - utječu na to koliko će vaš primatelj primiti. Naš alat to analizira tako da možete usporediti ukupni trošak s drugim opcijama poput Xe-a.
Prijenosi s Izraelski šekel na Švicarski franak putem Bank of Palestine obično traju od 1 do 5 radnih dana. Vrijeme ovisi o krajnjim rokovima, praznicima, zemlji odredišta i vremenu obrade banke primatelja. Xe nudi dostavu istog dana za većinu transfera.
Bank of Palestine može imati dnevna ili pojedinačna ograničenja za međunarodne transfere. Za veće iznose možda ćete morati posjetiti i poslovnicu. Xe podržava veće limite slanja putem interneta, nudeći fleksibilnost i praktičnost pri prijenosu većih iznosa u inozemstvo.
Mnogi pružatelji usluga, uključujući Bank of Palestine, mogu ažurirati svoje tečajeve na temelju tržišnih uvjeta. Međutim, tečajevi se mogu postavljati jednom dnevno ili prilagođavati rjeđe nego oni iz namjenskih FX usluga. Xe ažurira cijene uživo, dajući vam veću kontrolu nad vremenom slanja.