Usporedite Bank of Jordan s Xe
Odlučujete se između Bank of Jordan i Xe za svoj međunarodni transfer novca? Usporedite tečajeve i naknade kako biste otkrili svoje potencijalne uštede s Xe-om.
|Pružatelj usluga
|Tečaj
|Naknada za prijenos
|Primatelj dobiva
0.831700
|$0
€831.70Pošalji sada
Još nemamo tečajeve Bank of Jordan za ovaj valutni par, ali još uvijek možete usporediti ponudu Bank of Jordan s Xe-ovim tečajem uživo kako biste vidjeli potencijalne uštede. Provjerite uskoro, neprestano proširujemo svoje podatke kako bismo vam donijeli više tečajeva.
Zašto prebacivati putem Xe umjesto tradicionalnih banaka?
Bolje cijene
Dosljedno nudimo kamatne stope koje su bolje od bankovnih, pružajući vam najveću vrijednost za vaš novac. Usporedite nas s vašom bankom kako biste vidjeli razliku.
Niže naknade
Naplaćujemo manje, pa vi štedite više. Osim toga, uvijek prikazujemo sve naknade prije nego što potvrdite transfer, tako da točno znate što plaćate.
Brži transferi
Većina transfera se obavlja isti dan. Znamo koliko je važno da vaš novac bude dostavljen brzo i pouzdano.
Pošaljite novac u više od 190 zemalja s Xe-om
Xe olakšava međunarodne transfere novca, nudeći podršku za preko 190 zemalja i više od 130 valuta. Iako tablica usporedbe prikazuje tečajeve za glavne valute na temelju bankovnih podataka koje trenutno imamo, Xe nudi puno širi raspon opcija prijenosa od onih prikazanih. Ako ne vidite valutu koja vam je potrebna, posjetite našu stranicu za slanje novca kako biste istražili sve dostupne valute i odredišta.
Prenesite više uz Xe-ove veće limite za slanje putem interneta
Nudimo veće limite za online transfere od tradicionalnih banaka, što vam omogućuje slanje veće količine u jednom transferu. Recite zbogom dijeljenju većih iznosa i uživajte u jednostavnijem i učinkovitijem načinu premještanja novca.
Xe stručna podrška za globalni transfer 24/5
Trebate li pomoć s međunarodnim transferom novca? Tu smo da vam pomognemo - kontaktirajte nas još danas za personaliziranu podršku!
Kako poslati novac online putem Xe-a
Prijavite se besplatno
Prijavite se na svoj Xe račun ili se registrirajte besplatno. Potrebno je samo nekoliko minuta, sve što vam treba je adresa e-pošte.
Zatražite ponudu
Javite nam valutu koju želite prenijeti, koliko novca želite poslati i odredište.
Dodajte primatelja
Navedite podatke o plaćanju primatelja (trebat će vam podaci poput imena i adrese).
Potvrdite svoj identitet
Za neke transfere možda će nam trebati identifikacijski dokumenti kako bismo potvrdili da ste to zaista vi i zaštitili vaš novac.
Potvrdite svoju ponudu
Potvrdite i uplatite sredstva na svoj transfer bankovnim računom, kreditnom ili debitnom karticom i gotovi ste!
Pratite svoj transfer
Pogledajte gdje se vaš novac nalazi i kada stiže do primatelja. Dobijte podršku putem chata uživo, telefona i e-pošte.
Često postavljana pitanja
Usporedba pružatelja usluga poput Bank of Jordan i Xe pomaže vam da shvatite koliko će vaš primatelj zapravo primiti nakon naknada i tečajnih razlika. Čak i male promjene cijena ili skrivene naknade mogu vas koštati više. Naš alat za usporedbu prikazuje vam stvarnu vrijednost jednu pored druge.
Bank of Jordan može ponuditi nepovoljnije tečajeve od namjenskih pružatelja usluga prijenosa novca. Mnogi pružatelji usluga uključuju veće marže u svoje cijene, što znači da dobivate manje za novac koji šaljete.
Da. Xe je reguliran u više zemalja i koristi standardnu industrijsku enkripciju za zaštitu vaših podataka i sredstava. Baš kao i Bank of Jordan, Xe slijedi stroge protokole usklađenosti i sigurnosti, ali s platformom posebno izgrađenom za međunarodne transfere.
Mnogi pružatelji usluga ograničavaju iznos koji možete prenijeti putem interneta, posebno za veće iznose. Xe podržava veće limite za online transfere, što vam pomaže da prebacite više novca bez potrebe za dijeljenjem transakcija ili posjetom poslovnici.
Xe nudi podršku 24/5 putem chata uživo, telefona i e-pošte, sa stručnjacima za međunarodne transfere. Ne morate se snalaziti u općim bankarskim pozivnim centrima. Naš predani tim za podršku posebno razumije devizna i prekogranična plaćanja.