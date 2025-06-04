Des branches pour Orabank Burkina-faso dans Burkina Faso
Utilisez le tableau ci-dessous pour trouver votre Orabank Burkina-faso branche et obtenir des informations détaillées sur son code SWIFT respectif.
Trouver un code SWIFT
À propos de ces codes SWIFT
Les codes SWIFT des agences servent à identifier des emplacements bancaires spécifiques lors de l’envoi de paiements internationaux. Certaines banques, y compris Orabank Burkina-faso, peuvent attribuer des codes uniques aux agences des grandes villes pour faciliter le traitement des transferts avec plus de précision. Toutes les agences n’ont pas de codes uniques, mais lorsqu’ils sont disponibles, il vaut mieux utiliser celui qui correspond à votre agence locale.
Que faire si votre agence locale n’est pas listée
Si votre agence Orabank Burkina-faso n’est pas listée ci-dessus, vous pouvez toujours envoyer votre paiement international en utilisant le code SWIFT du siège mondial. Au lieu de diriger les fonds vers une agence spécifique, ils seront traités via le système central de la banque puis dirigés vers la bonne banque.
Vérifiez votre paiement SWIFT pour détecter des erreurs
Avant d’envoyer un paiement SWIFT, vérifiez que le code SWIFT correspond à la banque du destinataire et que le numéro de compte et le nom sont correctement saisis. Même de petites erreurs peuvent retarder ou bloquer le transfert. Contactez votre banque si vous avez effectué un virement avec des informations incorrectes.
Recevoir un paiement à Orabank Burkina-faso?
Si vous vous préparez à recevoir de l’argent de l’étranger, fournissez le code SWIFT de votre banque et agence à l’expéditeur afin que vos fonds arrivent sur votre compte de manière précise et sécurisée. Si vous ne trouvez pas le code SWIFT de votre succursale, vérifiez si Orabank Burkina-faso dispose d’un code du siège social mondial ou contactez-les directement pour la meilleure alternative.
Foire aux questions
Oui, Orabank Burkina-faso peut exploiter plusieurs succursales. Chaque agence peut desservir différents quartiers, offrir des services variés et—en ce qui concerne les virements bancaires internationaux—certaines peuvent même utiliser des codes SWIFT distincts. Il est important d’identifier la succursale spécifique où votre compte est détenu lors de la fourniture des instructions de paiement.
Vous pouvez trouver le code SWIFT de votre succursale dans le tableau en haut de cette page, qui liste les codes SWIFT connus Orabank Burkina-faso pour les branches. Si vous ne savez pas à quelle agence votre compte est lié, vous pouvez consulter votre relevé bancaire, visiter votre portail bancaire en ligne ou contacter directement l’agence. En cas de doute, utiliser le code SWIFT du siège social de la banque est une alternative sûre.
Utiliser un code SWIFT spécifique à chaque agence — s’il en existe un pour votre localisation — peut améliorer la précision et la rapidité de votre transfert international. Cela permet de garantir que les fonds sont acheminés directement vers la bonne agence, ce qui peut réduire le temps de traitement et faciliter le traçage de la transaction si nécessaire. C’est particulièrement utile pour les transferts importants ou les paiements urgents.
Si vous utilisez le mauvais code SWIFT, votre paiement peut être retardé, mal acheminé, voire rejeté par la banque réceptrice. Dans certains cas, les fonds peuvent être retournés à l’expéditeur, et des frais supplémentaires peuvent s’appliquer. Assurez-vous toujours que le code SWIFT correspond soit à votre succursale, soit au code officiel du siège social. Si vous n’êtes pas sûr, contactez- Orabank Burkina-faso avant que le transfert ne soit effectué.
Vous pouvez consulter le tableau ci-dessus pour une liste des Orabank Burkina-faso branches qui possèdent des codes SWIFT individuels. Vous pouvez également contacter directement votre agence ou vous connecter à votre banque en ligne pour consulter les instructions de virement international. Si votre agence ne semble pas avoir son propre code, elle utilise probablement par défaut le code du siège social.
Pas forcément. Orabank Burkina-faso agences peuvent avoir des codes uniques pour des emplacements ou fonctions spécifiques — en particulier pour les agences d’entreprise à fort volume ou spécialisées. Essayez toujours d’utiliser le code SWIFT spécifique à votre agence si disponible ; Sinon, le code du siège social est un plan de secours largement accepté.
Démenti
Les codes SWIFT, noms bancaires, adresses et autres informations connexes fournis sur cette page sont fournis à titre d’information générale uniquement. Bien que nous nous efforçions d’assurer l’exactitude, Xe ne garantit pas que les informations soient complètes, actuelles ou sans erreurs. Les détails peuvent changer sans préavis et ne pas refléter les dernières données disponibles auprès des institutions financières respectives.
Xe ne fait aucune déclaration concernant la qualité légale, le statut réglementaire ou l’intégrité opérationnelle d’une banque, institution financière ou intermédiaire listé. Nous n’approuvons ni ne vérifions la légitimité d’aucune entité concernée, ni n’assumons aucune responsabilité quant à votre utilisation des informations fournies.
Toute transaction financière ou décision prise sur la base de ces informations est prise à vos risques et périls. Xe ne sera pas responsable de toute perte, retard ou dommage résultant de la confiance dans ces données, ni des relations avec des tiers dont les informations sont affichées sur ce site.
Nous vous recommandons de vérifier de manière indépendante tous les détails auprès de l’institution financière concernée avant d’entamer toute transaction.
Cette clause de non-responsabilité est fournie uniquement en anglais et n’a pas été traduite. Bien que le reste de cette page puisse apparaître dans la langue que vous avez choisie, la clause de non-responsabilité légale reste en anglais afin de préserver son exactitude et son intention.