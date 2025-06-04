Graphiques de change Xe : ZWL vers DOP
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
Graphique : ZWL vers DOP
Dollar du Zimbabwe vers Peso dominicain
1 ZWL = 0 DOP
6 sept. 2025, 10:43 UTC - 6 sept. 2025, 10:43 UTC
ZWL/DOP fermer: 0 Taux min.: 0 Taux max.: 0
Paires Dollar des États-Unis (USD) populaires
Informations sur les devises
ZWL - Dollar du Zimbabwe
D'après notre classement des devises, le taux de change Dollar du Zimbabwe le plus populaire est le taux ZWL vers USD. La devise Zimbabwean Dollars est représentée par l'abréviation ZWL. Le symbole de cette devise est $.More Dollar du Zimbabwe info
DOP - Peso dominicain
D'après notre classement des devises, le taux de change Peso dominicain le plus populaire est le taux DOP vers USD. La devise Dominican Pesos est représentée par l'abréviation DOP. Le symbole de cette devise est RD$.More Peso dominicain info
API XE Currency Data
Fournit les taux commerciaux de plus de 300 entreprises dans le mondeEn savoir plus
L'outil monétaire le plus populaire au monde
Transferts d'argent internationaux avec Xe
Envoyez de l'argent en ligne de façon sûre et rapide. Vous pourrez suivre le transfert, recevoir des notifications en direct et profiter de nombreuses options de paiement et de remise.
Graphiques de change Xe
En créant des graphiques, vous pourrez consulter l'historique du taux de change entre deux devises de votre choix. Ces graphiques, qui s'appuient sur le taux du marché moyen, sont faciles à utiliser et extrêmement fiables.
Alertes de taux Xe
Vous souhaitez savoir quand une devise atteint un certain taux de change ? Définissez des alertes de taux Xe.