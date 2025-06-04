Graphiques de change Xe : ZWG vers SPL
Graphique : ZWG vers SPL
Dollar du Zimbabwe vers Luigino de Seborga
1 ZWG = 0 SPL
6 sept. 2025, 10:32 UTC - 6 sept. 2025, 10:32 UTC
ZWG/SPL fermer: 0 Taux min.: 0 Taux max.: 0
Informations sur les devises
ZWG - Dollar du Zimbabwe
D'après notre classement des devises, le taux de change Dollar du Zimbabwe le plus populaire est le taux ZWG vers USD. La devise Zimbabwean Dollars est représentée par l'abréviation ZWG.More Dollar du Zimbabwe info
SPL - Luigino de Seborga
D'après notre classement des devises, le taux de change Luigino de Seborga le plus populaire est le taux SPL vers USD. La devise Seborgan Luigini est représentée par l'abréviation SPL.More Luigino de Seborga info
