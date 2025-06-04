Graphiques de change Xe : XEU vers TZS

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

ConvertirEnvoyerGraphiquesAlertes
Nous utilisons les taux du marché moyen
Nous utilisons les taux du marché moyen
Voir le devis de transfert

Graphique : XEU vers TZS

Unité de compte européenne vers Shilling tanzanien

1 XEU = 0 TZS

5 sept. 2025, 19:10 UTC - 5 sept. 2025, 19:10 UTC
XEU/TZS fermer: 0 Taux min.: 0 Taux max.: 0

Paires Dollar des États-Unis (USD) populaires

Informations sur les devises

XEU - Unité de compte européenne

D'après notre classement des devises, le taux de change Unité de compte européenne le plus populaire est le taux XEU vers USD. La devise Unités de compte européennes est représentée par l'abréviation XEU.

tzs

TZS - Shilling tanzanien

D'après notre classement des devises, le taux de change Shilling tanzanien le plus populaire est le taux TZS vers USD. La devise Tanzanian Shillings est représentée par l'abréviation TZS. Le symbole de cette devise est TSh.

More Shilling tanzanien info

Taux de change en direct

DeviseTauxModifier
EUR / USD1,17226
GBP / EUR1,15256
USD / JPY147,381
GBP / USD1,35110
USD / CHF0,798000
USD / CAD1,38483
EUR / JPY172,769
AUD / USD0,655446

Taux de la banque centrale

DeviseInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

API XE Currency Data

Fournit les taux commerciaux de plus de 300 entreprises dans le monde

En savoir plus

L'outil monétaire le plus populaire au monde

Transferts d'argent internationaux avec Xe

Envoyez de l'argent en ligne de façon sûre et rapide. Vous pourrez suivre le transfert, recevoir des notifications en direct et profiter de nombreuses options de paiement et de remise.

Envoyer de l’argent

Graphiques de change Xe

En créant des graphiques, vous pourrez consulter l'historique du taux de change entre deux devises de votre choix. Ces graphiques, qui s'appuient sur le taux du marché moyen, sont faciles à utiliser et extrêmement fiables.

Voir les graphiques

Alertes de taux Xe

Vous souhaitez savoir quand une devise atteint un certain taux de change ? Définissez des alertes de taux Xe.

Créer une alerte
Xe App on iPhone

Téléchargez l'application Xe

Idéale pour consulter les taux du moment, transférer de l'argent de manière sécurisée, configurer des alertes, recevoir des notifications et bien plus encore !

Scannez le code

app store svggoogle play svg

Plus de 113 millions de téléchargements dans le monde