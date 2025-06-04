Graphiques de change Xe : SYP vers GTQ

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Nous utilisons les taux du marché moyen
Graphique : SYP vers GTQ

Livre syrienne vers Quetzal guatémaltèque

1 SYP = 0 GTQ

5 sept. 2025, 01:58 UTC - 5 sept. 2025, 01:58 UTC
SYP/GTQ fermer: 0 Taux min.: 0 Taux max.: 0

Informations sur les devises

syp

SYP - Livre syrienne

D'après notre classement des devises, le taux de change Livre syrienne le plus populaire est le taux SYP vers USD. La devise Syrian Pounds est représentée par l'abréviation SYP. Le symbole de cette devise est £.

gtq

GTQ - Quetzal guatémaltèque

D'après notre classement des devises, le taux de change Quetzal guatémaltèque le plus populaire est le taux GTQ vers USD. La devise Guatemalan Quetzales est représentée par l'abréviation GTQ. Le symbole de cette devise est Q.

Taux de change en direct

DeviseTauxModifier
EUR / USD1,16715
GBP / EUR1,15269
USD / JPY148,115
GBP / USD1,34537
USD / CHF0,804472
USD / CAD1,38071
EUR / JPY172,872
AUD / USD0,653078

Taux de la banque centrale

DeviseInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

