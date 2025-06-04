Graphiques de change Xe : SYP vers BYR
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
Graphique : SYP vers BYR
Livre syrienne vers Rouble biélorusse
1 SYP = 0 BYR
5 sept. 2025, 01:17 UTC - 5 sept. 2025, 01:17 UTC
SYP/BYR fermer: 0 Taux min.: 0 Taux max.: 0
Paires Dollar des États-Unis (USD) populaires
Informations sur les devises
SYP - Livre syrienne
D'après notre classement des devises, le taux de change Livre syrienne le plus populaire est le taux SYP vers USD. La devise Syrian Pounds est représentée par l'abréviation SYP. Le symbole de cette devise est £.More Livre syrienne info
BYR - Rouble biélorusse
D'après notre classement des devises, le taux de change Rouble biélorusse le plus populaire est le taux BYR vers USD. La devise Belarusian Rubles est représentée par l'abréviation BYR. Le symbole de cette devise est Br.More Rouble biélorusse info
API XE Currency Data
Fournit les taux commerciaux de plus de 300 entreprises dans le mondeEn savoir plus
L'outil monétaire le plus populaire au monde
Transferts d'argent internationaux avec Xe
Envoyez de l'argent en ligne de façon sûre et rapide. Vous pourrez suivre le transfert, recevoir des notifications en direct et profiter de nombreuses options de paiement et de remise.
Graphiques de change Xe
En créant des graphiques, vous pourrez consulter l'historique du taux de change entre deux devises de votre choix. Ces graphiques, qui s'appuient sur le taux du marché moyen, sont faciles à utiliser et extrêmement fiables.
Alertes de taux Xe
Vous souhaitez savoir quand une devise atteint un certain taux de change ? Définissez des alertes de taux Xe.