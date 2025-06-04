Graphiques de change Xe : STN vers XPT

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Graphique : STN vers XPT

Dobra de Sao Tomé vers Once de platine

1 STN = 0 XPT

4 sept. 2025, 16:11 UTC - 4 sept. 2025, 16:11 UTC
STN/XPT fermer: 0 Taux min.: 0 Taux max.: 0

Informations sur les devises

stn

STN - Dobra de Sao Tomé

D'après notre classement des devises, le taux de change Dobra de Sao Tomé le plus populaire est le taux STN vers USD. La devise Sao Tomean Dobras est représentée par l'abréviation STN. Le symbole de cette devise est Db.

xpt

XPT - Once de platine

D'après notre classement des devises, le taux de change Once de platine le plus populaire est le taux XPT vers USD. La devise Platinum Ounces est représentée par l'abréviation XPT.

Taux de change en direct

DeviseTauxModifier
EUR / USD1,16375
GBP / EUR1,15381
USD / JPY148,734
GBP / USD1,34275
USD / CHF0,806582
USD / CAD1,38337
EUR / JPY173,089
AUD / USD0,650805

Taux de la banque centrale

DeviseInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

