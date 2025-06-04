Graphiques de change Xe : SHP vers PLN

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Nous utilisons les taux du marché moyen
Graphique : SHP vers PLN

Livre de Sainte-Hélène vers Zloty polonais

1 SHP = 0 PLN

4 sept. 2025, 10:37 UTC - 4 sept. 2025, 10:37 UTC
SHP/PLN fermer: 0 Taux min.: 0 Taux max.: 0

Informations sur les devises

shp

SHP - Livre de Sainte-Hélène

D'après notre classement des devises, le taux de change Livre de Sainte-Hélène le plus populaire est le taux SHP vers USD. La devise Saint Helenian Pounds est représentée par l'abréviation SHP. Le symbole de cette devise est £.

pln

PLN - Zloty polonais

D'après notre classement des devises, le taux de change Zloty polonais le plus populaire est le taux PLN vers USD. La devise Polish Zlotych est représentée par l'abréviation PLN. Le symbole de cette devise est zł.

Taux de change en direct

DeviseTauxModifier
EUR / USD1,16566
GBP / EUR1,15427
USD / JPY148,222
GBP / USD1,34548
USD / CHF0,804319
USD / CAD1,38170
EUR / JPY172,776
AUD / USD0,652164

Taux de la banque centrale

DeviseInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

