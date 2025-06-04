Graphiques de change Xe : MDL vers ETH

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Nous utilisons les taux du marché moyen
Nous utilisons les taux du marché moyen
Graphique : MDL vers ETH

Leu moldave vers Ethereum

1 MDL = 0 ETH

3 sept. 2025, 01:36 UTC - 3 sept. 2025, 01:36 UTC
MDL/ETH fermer: 0 Taux min.: 0 Taux max.: 0

Paires Dollar des États-Unis (USD) populaires

Informations sur les devises

mdl

MDL - Leu moldave

D'après notre classement des devises, le taux de change Leu moldave le plus populaire est le taux MDL vers USD. La devise Moldovan Lei est représentée par l'abréviation MDL. Le symbole de cette devise est lei.

eth

ETH - Ethereum

D'après notre classement des devises, le taux de change Ethereum le plus populaire est le taux ETH vers USD. La devise Ethereum est représentée par l'abréviation ETH. Le symbole de cette devise est Ξ.

Taux de change en direct

DeviseTauxModifier
EUR / USD1,16328
GBP / EUR1,14953
USD / JPY148,800
GBP / USD1,33722
USD / CHF0,805421
USD / CAD1,37857
EUR / JPY173,096
AUD / USD0,652477

Taux de la banque centrale

DeviseInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

