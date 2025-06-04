Graphiques de change Xe : LBP vers NGN
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
Graphique : LBP vers NGN
Livre libanaise vers Naira nigérian
1 LBP = 0 NGN
2 sept. 2025, 14:20 UTC - 2 sept. 2025, 14:20 UTC
LBP/NGN fermer: 0 Taux min.: 0 Taux max.: 0
Paires Dollar des États-Unis (USD) populaires
Informations sur les devises
LBP - Livre libanaise
D'après notre classement des devises, le taux de change Livre libanaise le plus populaire est le taux LBP vers USD. La devise Lebanese Pounds est représentée par l'abréviation LBP. Le symbole de cette devise est £.More Livre libanaise info
NGN - Naira nigérian
D'après notre classement des devises, le taux de change Naira nigérian le plus populaire est le taux NGN vers USD. La devise Nigerian Nairas est représentée par l'abréviation NGN. Le symbole de cette devise est ₦.More Naira nigérian info
API XE Currency Data
Fournit les taux commerciaux de plus de 300 entreprises dans le mondeEn savoir plus
L'outil monétaire le plus populaire au monde
Transferts d'argent internationaux avec Xe
Envoyez de l'argent en ligne de façon sûre et rapide. Vous pourrez suivre le transfert, recevoir des notifications en direct et profiter de nombreuses options de paiement et de remise.
Graphiques de change Xe
En créant des graphiques, vous pourrez consulter l'historique du taux de change entre deux devises de votre choix. Ces graphiques, qui s'appuient sur le taux du marché moyen, sont faciles à utiliser et extrêmement fiables.
Alertes de taux Xe
Vous souhaitez savoir quand une devise atteint un certain taux de change ? Définissez des alertes de taux Xe.