Graphiques de change Xe : GMD vers BDT

Graphique : GMD vers BDT

Dalasi gambien vers Taka bangladais

1 GMD = 0 BDT

1 sept. 2025, 08:52 UTC - 1 sept. 2025, 08:52 UTC
GMD/BDT fermer: 0 Taux min.: 0 Taux max.: 0

Informations sur les devises

gmd

GMD - Dalasi gambien

D'après notre classement des devises, le taux de change Dalasi gambien le plus populaire est le taux GMD vers USD. La devise Gambian Dalasis est représentée par l'abréviation GMD. Le symbole de cette devise est D.

bdt

BDT - Taka bangladais

D'après notre classement des devises, le taux de change Taka bangladais le plus populaire est le taux BDT vers USD. La devise Bangladeshi Takas est représentée par l'abréviation BDT. Le symbole de cette devise est ৳.

Taux de change en direct

DeviseTauxModifier
EUR / USD1,17344
GBP / EUR1,15359
USD / JPY146,990
GBP / USD1,35366
USD / CHF0,798771
USD / CAD1,37401
EUR / JPY172,483
AUD / USD0,655622

Taux de la banque centrale

DeviseInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

