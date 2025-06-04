Graphiques de change Xe : GHS vers XPT

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

ConvertirEnvoyerGraphiquesAlertes
Nous utilisons les taux du marché moyen
Nous utilisons les taux du marché moyen
Voir le devis de transfert

Graphique : GHS vers XPT

Cédi ghanéen vers Once de platine

1 GHS = 0 XPT

1 sept. 2025, 03:06 UTC - 1 sept. 2025, 03:06 UTC
GHS/XPT fermer: 0 Taux min.: 0 Taux max.: 0

Paires Dollar des États-Unis (USD) populaires

Informations sur les devises

ghs

GHS - Cédi ghanéen

D'après notre classement des devises, le taux de change Cédi ghanéen le plus populaire est le taux GHS vers USD. La devise Ghanaian Cedis est représentée par l'abréviation GHS. Le symbole de cette devise est GH₵.

More Cédi ghanéen info
xpt

XPT - Once de platine

D'après notre classement des devises, le taux de change Once de platine le plus populaire est le taux XPT vers USD. La devise Platinum Ounces est représentée par l'abréviation XPT.

More Once de platine info

Taux de change en direct

DeviseTauxModifier
EUR / USD1,17121
GBP / EUR1,15497
USD / JPY146,923
GBP / USD1,35271
USD / CHF0,799575
USD / CAD1,37351
EUR / JPY172,078
AUD / USD0,654594

Taux de la banque centrale

DeviseInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

API XE Currency Data

Fournit les taux commerciaux de plus de 300 entreprises dans le monde

En savoir plus

L'outil monétaire le plus populaire au monde

Transferts d'argent internationaux avec Xe

Envoyez de l'argent en ligne de façon sûre et rapide. Vous pourrez suivre le transfert, recevoir des notifications en direct et profiter de nombreuses options de paiement et de remise.

Envoyer de l’argent

Graphiques de change Xe

En créant des graphiques, vous pourrez consulter l'historique du taux de change entre deux devises de votre choix. Ces graphiques, qui s'appuient sur le taux du marché moyen, sont faciles à utiliser et extrêmement fiables.

Voir les graphiques

Alertes de taux Xe

Vous souhaitez savoir quand une devise atteint un certain taux de change ? Définissez des alertes de taux Xe.

Créer une alerte
Xe App on iPhone

Téléchargez l'application Xe

Idéale pour consulter les taux du moment, transférer de l'argent de manière sécurisée, configurer des alertes, recevoir des notifications et bien plus encore !

Scannez le code

app store svggoogle play svg

Plus de 113 millions de téléchargements dans le monde