Comparez le taux de change Oma Savings Bank EUR à CNY

OmaSp, la plus grande caisse d'épargne indépendante de Finlande, a son siège à Seinäjoki et se concentre sur les services bancaires aux particuliers et aux PME. Elle propose des comptes, des cartes, des prêts hypothécaires, des prêts aux particuliers et aux entreprises, des paiements et des investissements, alliant prise de décision locale et outils numériques modernes. Son modèle relationnel soutient les ménages, les entrepreneurs et les communautés rurales.