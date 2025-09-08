Comparez le taux de change OCBC Singapore SGD à CHF

Fondé en 1932 à Singapour suite à la fusion de banques locales, OCBC est un groupe financier leader en Asie du Sud-Est. Depuis son siège social singapourien, il propose des services bancaires aux particuliers, aux PME et aux entreprises, des cartes de crédit, des prêts hypothécaires, des services de commerce, de trésorerie, de gestion de trésorerie, de banque privée et d'assurance via ses filiales. Grâce à une solide assise financière, une présence régionale et des plateformes numériques primées, il accompagne les ménages, les entrepreneurs et les multinationales.