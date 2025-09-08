Comparez le taux de change Norddeutsche Landesbank EUR à CAD

Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) Fondée en 1765 et issue du système bancaire d'État, la Nord/LB est une banque régionale allemande dont le siège social est à Hanovre. Détenue majoritairement par les Länder de Basse-Saxe et de Saxe-Anhalt, elle sert d'institution centrale pour les caisses d'épargne régionales. La banque se concentre sur les services bancaires aux entreprises et d'investissement, le financement immobilier et de projets, le financement d'avions et de navires, les services commerciaux, la trésorerie et les clients du secteur public en Allemagne et sur certains marchés internationaux.