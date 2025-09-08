Comparez le taux de change Mizuho Bank JPY à USD

Fondée en 2013 à Tokyo (puisqu'elle s'appuie sur ses prédécesseurs de 1873), Mizuho Bank est une filiale principale du groupe financier Mizuho. Elle propose des services bancaires universels (particuliers, entreprises et investissements), ainsi que des services de financement du commerce extérieur, de gestion de trésorerie, de gestion des marchés et de gestion de patrimoine. Grâce à une couverture nationale étendue et à des succursales internationales, les clients japonais peuvent accéder aux marchés financiers et au commerce international grâce à des plateformes numériques performantes.