Comparez le taux de change Maybank Singapore SGD à JPY

Les activités de Maybank à Singapour remontent aux années 1960 et sont aujourd'hui une filiale locale du groupe malaisien basé à Singapour. Depuis sa ville-État, elle propose des services bancaires aux particuliers, aux PME et aux entreprises, des services de gestion de trésorerie, des cartes de crédit, des prêts hypothécaires, des services de gestion de patrimoine et d'investissement, ainsi que des offres de finance islamique. Des canaux numériques puissants et des liens régionaux relient les clients à l'ASEAN et aux marchés mondiaux.