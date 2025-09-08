Comparez le taux de change KfW IPEX-Bank EUR à AUD

KfW IPEX-Bank. Fondée en 2008 en tant que filiale juridiquement indépendante et basée à Francfort, KfW IPEX-Bank est spécialisée dans le financement des exportations et des projets au sein du groupe KfW. Elle soutient de grands projets d'infrastructure, d'énergie, de transport et industriels par le biais de prêts structurés, de garanties et de conseils. En collaboration avec des entreprises et des institutions financières du monde entier, elle promeut les entreprises allemandes et européennes sur les marchés internationaux.