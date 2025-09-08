Comparez le taux de change Intesa Sanpaolo EUR à JPY

Intesa Sanpaolo Bank, originaire d’Italie, est l’un des principaux groupes bancaires européens, reconnu pour sa forte présence dans les secteurs de la banque de détail, d’entreprise et de gestion de patrimoine. La banque propose un large éventail de services, incluant la banque personnelle et professionnelle, la gestion d’actifs, l’assurance et des solutions numériques. Intesa Sanpaolo s’engage à promouvoir le développement économique durable et l’innovation, en accompagnant ses clients avec des produits financiers adaptés et des conseils personnalisés. Sa portée internationale et son engagement envers des pratiques bancaires responsables en font un choix privilégié pour les particuliers et les entreprises recherchant stabilité, expertise et approche innovante de la gestion financière dans diverses régions.