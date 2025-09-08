Comparez le taux de change ING Romania RON à EUR

Présente à Bucarest depuis 1994, ING Roumanie propose un modèle privilégiant le numérique aux particuliers, aux PME et aux entreprises. Elle propose des solutions de paiement, de cartes, de prêts hypothécaires, de prêts aux entreprises, de commerce, de gestion de trésorerie, de marchés et d'investissement, combinant des produits simples avec des plateformes mobiles et des services de conseil pour accompagner les clients en quête de croissance.