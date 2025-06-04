Comparez Barclays GBP à JPY taux de change

,Fondée au XVIIe siècle et basée à Londres, Barclays propose des services bancaires de détail et d'affaires au Royaume-Uni, ainsi qu'une banque de financement et d'investissement internationale. Au Royaume-Uni, elle propose des services de comptabilité, de prêts hypothécaires, de prêts aux PME, de paiement et de gestion de patrimoine. À l'international, elle propose des services de marchés, de conseil et de financement, reliant ainsi les clients britanniques aux marchés financiers et aux échanges commerciaux mondiaux.