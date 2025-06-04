Comparez Bank of Estonia EUR à GBP taux de change

,Eesti Pank (Banque d'Estonie) Fondée en 1919 et rétablie en 1990, l'Eesti Pank est la banque centrale d'Estonie, dont le siège est à Tallinn. Elle émet la monnaie au sein de l'Eurosystème, conduit la politique monétaire avec la BCE, gère les réserves, supervise les systèmes de paiement et soutient la stabilité financière. Par la recherche, les statistiques et les conseils stratégiques, elle soutient la stabilité des prix et la résilience du secteur financier dans l'économie estonienne ouverte et axée sur la technologie.