Comparez le taux de change Aktia Bank EUR à GBP

Fondée en 1825 et dont le siège social est situé à Helsinki, Aktia est une banque et une société de gestion d'actifs finlandaise au service des ménages, des entrepreneurs et des institutions. Elle propose des services de banque de détail, de crédit immobilier, d'épargne et d'investissement, de banque privée et d'assurance via une distribution omnicanale. Son expertise nordique, son service bilingue et sa gestion prudente des risques sont à la base de sa longue tradition.