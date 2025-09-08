Comparez le taux de change Addiko Bank Slovenia EUR à CHF

Implantée à Ljubljana et dotée d'un patrimoine régional rebaptisé en 2016, Addiko Bank dd se concentre sur les services bancaires simples aux particuliers et aux PME. Elle propose des comptes courants et d'épargne, des cartes, des prêts aux particuliers et aux entreprises, des solutions de paiement et des canaux numériques, avec des tarifs transparents et des délais d'exécution rapides. Des conseillers clientèle et des processus de crédit centralisés accompagnent les commerçants, les professionnels et les entreprises en croissance dans tout le pays.