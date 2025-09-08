Comparez le taux de change Addiko Bank Slovenia EUR à CAD
Vous envisagez d'utiliser Addiko Bank Slovenia pour votre transfert de EUR vers CAD ? Comparez les taux de change et les frais de Addiko Bank Slovenia pour découvrir les économies potentielles avec Xe.
|Fournisseur
|Taux de Change
|Frais de Transfert
|Le Bénéficiaire Reçoit
1.583100
|€0
$1,583.10Envoyer maintenant
Nous n’avons pas encore de taux Addiko Bank Slovenia pour cette paire de devises, mais vous pouvez tout de même comparer un devis de Addiko Bank Slovenia au taux en direct de Xe pour voir les économies potentielles. Revenez bientôt, nous élargissons constamment nos données pour vous proposer plus de taux.
À propos de Addiko Bank d.d
Implantée à Ljubljana et dotée d'un patrimoine régional rebaptisé en 2016, Addiko Bank dd se concentre sur les services bancaires simples aux particuliers et aux PME. Elle propose des comptes courants et d'épargne, des cartes, des prêts aux particuliers et aux entreprises, des solutions de paiement et des canaux numériques, avec des tarifs transparents et des délais d'exécution rapides. Des conseillers clientèle et des processus de crédit centralisés accompagnent les commerçants, les professionnels et les entreprises en croissance dans tout le pays.
Quelle est la vitesse d'un transfert de Addiko Bank Slovenia EUR vers CAD ?
Les délais de livraison des virements internationaux avec Addiko Bank Slovenia de États membres de la zone euro à Canada varient selon le mode de paiement et le moment de la transaction. En général, les virements bancaires internationaux prennent entre 1 et 5 jours ouvrés. Des facteurs tels que les jours fériés et les contrôles de sécurité peuvent également avoir un impact sur la livraison. Consultez les heures limites de Addiko Bank d.d pour éviter tout retard.
Quels sont les frais de transfert de Addiko Bank Slovenia vers ?
Les frais de transfert d'argent international de Addiko Bank Slovenia de EUR vers CAD dépendent de facteurs tels que le montant du transfert. En général, les transferts plus importants sont assortis de frais réduits et de taux de change plus avantageux. Consultez le tableau comparatif pour comparer les frais de Addiko Bank Slovenia avec ceux de Xe.
Pourquoi transférer avec Xe plutôt qu'avec les banques traditionnelles ?
Des millions de personnes dans le monde entier font confiance à Xe
Questions fréquemment posées
Le taux de change proposé par Addiko Bank Slovenia pour la conversion de Euro (EUR) en Dollar canadien (CAD) peut inclure une marge supérieure au taux moyen réel du marché. Cela signifie que vous pourriez recevoir moins de Dollar canadien que prévu. Consultez notre tableau comparatif pour comparer le taux de Addiko Bank Slovenia à celui de Xe et d'autres fournisseurs.
Addiko Bank Slovenia peut facturer des frais de transfert fixes, des frais en pourcentage, ou les deux, selon votre mode de transfert et votre destination. Ces frais, ainsi que le taux de change, influencent le montant reçu par votre bénéficiaire. Notre outil détaille ces frais pour vous permettre de comparer le coût total avec d'autres options comme Xe.
Les virements de Euro vers Dollar canadien avec Addiko Bank Slovenia prennent généralement de 1 à 5 jours ouvrés. Le délai dépend des heures limites, des jours fériés, du pays de destination et des délais de traitement de la banque destinataire. Xe propose une livraison le jour même pour la plupart des virements.
Addiko Bank Slovenia peut imposer des limites quotidiennes ou par virement pour les virements internationaux. Pour les montants plus importants, vous devrez peut-être vous rendre en agence. Xe prend en charge des limites d'envoi en ligne plus élevées, offrant flexibilité et commodité pour les virements internationaux importants.
De nombreux fournisseurs, dont Addiko Bank Slovenia, peuvent mettre à jour leurs taux de change en fonction des conditions du marché. Cependant, les taux peuvent être fixés quotidiennement ou ajustés moins fréquemment que ceux des services de change dédiés. Xe met à jour les taux en temps réel, vous permettant ainsi de mieux contrôler vos envois.